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Pays-Bas

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Un guide en phase avec les nouvelles tendances du monde du voyage : abondamment illustré pour offrir un avant-goût de la destination, clair et synthétique pour construire facilement son itinéraire, riche en conseils et astuces pour des expériences au plus près des habitants. Les meilleures expériences d'un voyage aux Pays-Bas : les canaux d'Amsterdam, les chefs-d'oeuvre de la peinture néerlandaise, le parc national de la Haute-Veluwe, Delft, Maastricht, Rotterdam, Texel, les fromages... Une sélection inspirante et très pratique d'itinéraires pour découvrir le meilleur des Pays-Bas, quel que soit le temps ou le budget disponible. Des conseils pour découvrir les Pays-Bas à vélo (renseignements, principales routes, des itinéraires décrits dans le détail, organisation, équipement, sécurité, hébergement...). Egalement, de nombreuses cartes ainsi qu'une couverture approfondie des moyens de transport pour se déplacer en train sur le réseau ferroviaire très développé. Des focus sur l'histoire et la société néerlandaise, l'environnement, la cuisine locale...

Par Lonely Planet, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Lonely Planet, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Pays-Bas

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Pays-Bas

Lonely Planet, Planet Lonely

Paru le 25/06/2026

352 pages

Lonely Planet

23,00 €

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