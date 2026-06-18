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#Imaginaire

Magellan

Maxime Fontaine, Romain Watson

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- La dernière héritière d'une civilisation perdue face à une menace diabolique. - Un véritable roadtrip médiéval à travers le royaume de France en compagnie de personnages hauts en couleur. - Un affrontement dantesque entre les forces du mal et du bien. Lorsqu'au ciel paraîtra le pays sulfureux Qui dans l'ombre engloutit les êtres valeureux Pour le peuple assiégé, deviens l'un des flambeaux En allant retrouver ta mère en son tombeau La réalité a été livrée en pâture aux quatre Cavaliers de l'Apocalypse. Tout est en train de mourir et pourtant, la résistance s'organise. Ekéloo, jeune Inuit intrépide rejoint Aïssawa, guerrière Dogon accompagnée d'un étrange corbeau. Elles sont guidées par Magellan, voyageur aguerri qui se pense investi d'une mission : sauver le monde. Est-ce le même Magellan qui, un demi-siècle plus tard, entamera un voyage autour du globe à la tête d'une flotte de cinq navires, pour une mystérieuse expédition ?

Par Maxime Fontaine, Romain Watson
Chez Gulf Stream

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Auteur

Maxime Fontaine, Romain Watson

Editeur

Gulf Stream

Genre

Mondes fantastiques

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Magellan

Maxime Fontaine, Romain Watson

Paru le 18/06/2026

Gulf Stream

26,00 €

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