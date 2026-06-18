- La dernière héritière d'une civilisation perdue face à une menace diabolique. - Un véritable roadtrip médiéval à travers le royaume de France en compagnie de personnages hauts en couleur. - Un affrontement dantesque entre les forces du mal et du bien. Lorsqu'au ciel paraîtra le pays sulfureux Qui dans l'ombre engloutit les êtres valeureux Pour le peuple assiégé, deviens l'un des flambeaux En allant retrouver ta mère en son tombeau La réalité a été livrée en pâture aux quatre Cavaliers de l'Apocalypse. Tout est en train de mourir et pourtant, la résistance s'organise. Ekéloo, jeune Inuit intrépide rejoint Aïssawa, guerrière Dogon accompagnée d'un étrange corbeau. Elles sont guidées par Magellan, voyageur aguerri qui se pense investi d'une mission : sauver le monde. Est-ce le même Magellan qui, un demi-siècle plus tard, entamera un voyage autour du globe à la tête d'une flotte de cinq navires, pour une mystérieuse expédition ?