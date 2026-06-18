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#Album jeunesse

La Voleuse de Mots

Lucy Rowland, Craig Shuttlewood

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Un album idéal pour le développement du langage des enfants. Sur un arbre magique au milieu d'une forêt merveilleuse se tient une pie. Du haut de son nid, elle écoute les mots chuchotés autour d'elle par tous les animaux de la forêt. Elle attrape les mots les plus merveilleux et rit : " Ils sont à moi, tous ces mots, rien que pour moi ! " Mais bientôt, les autres animaux se taisent pour que leurs mots ne soient pas emportés. C'est alors seulement que la pie réalise que le bois silencieux ne raisonne plus comme avant. Après qu'une tempête a détruit le grand arbre avec le nid plein de mots et dispersé son trésor, la pie comprend enfin que les mots sont faits pour parler, pour partager, pour échanger des histoires et des chansons.

Par Lucy Rowland, Craig Shuttlewood
Chez Kimane

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Auteur

Lucy Rowland, Craig Shuttlewood

Editeur

Kimane

Genre

Autres éditeurs (K à O)

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La Voleuse de Mots

Lucy Rowland, Craig Shuttlewood

Paru le 18/06/2026

32 pages

Kimane

14,95 €

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