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Installation, association et transmission

Olivier Delétoille, Cabinet AdéquA

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Etre un chef d'entreprise ne s'improvise pas. Au-delà de dispositions naturelles et d'appétences personnelles, le dirigeant se construit progressivement, tout au long de sa vie professionnelle, par l'observation, l'imagination, l'action, l'échec, l'expérience... et au contact de conseils spécialisés ou autres chefs d'entreprises, contrepouvoirs indispensables. Les enjeux financiers occupent une place centrale. Aussi, même sans formation initiale en comptabilité, en fiscalité ou en droit, il acquiert un socle technique essentiel. A minima, il s'attache à en comprendre les mécanismes dans leur globalité afin d'arbitrer avec pertinence et lucidité aux différentes étapes de sa carrière : lors de son installation, d'une éventuelle association, d'une réinstallation ou de son retrait définitif de la profession. A n'en pas douter, le pharmacien d'officine est aussi un chef d'entreprise.

Par Olivier Delétoille, Cabinet AdéquA
Chez Le Moniteur des pharmacies

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Auteur

Olivier Delétoille, Cabinet AdéquA

Editeur

Le Moniteur des pharmacies

Genre

Etudes et pratiques profession

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Installation, association et transmission

Olivier Delétoille, Cabinet AdéquA

Paru le 18/06/2026

160 pages

Le Moniteur des pharmacies

42,00 €

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