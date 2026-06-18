Installation, association et transmission

Etre un chef d'entreprise ne s'improvise pas. Au-delà de dispositions naturelles et d'appétences personnelles, le dirigeant se construit progressivement, tout au long de sa vie professionnelle, par l'observation, l'imagination, l'action, l'échec, l'expérience... et au contact de conseils spécialisés ou autres chefs d'entreprises, contrepouvoirs indispensables. Les enjeux financiers occupent une place centrale. Aussi, même sans formation initiale en comptabilité, en fiscalité ou en droit, il acquiert un socle technique essentiel. A minima, il s'attache à en comprendre les mécanismes dans leur globalité afin d'arbitrer avec pertinence et lucidité aux différentes étapes de sa carrière : lors de son installation, d'une éventuelle association, d'une réinstallation ou de son retrait définitif de la profession. A n'en pas douter, le pharmacien d'officine est aussi un chef d'entreprise.