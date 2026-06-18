Le conseil à l'officine dans la poche

Cet ouvrage de poche vous accompagne au quotidien et vous aide à conseiller vos patients en un seul coup d'oeil. Classées par ordre alphabétique, les pathologies sont présentées sous forme de fiches conseils, avec systématiquement : - l'essentiel à savoir sur la pathologie ; - les questions à poser ; - les traitements à proposer ; - les conseils à donner. Destiné à l'ensemble de l'équipe officinale, ce recueil synthétique vous permet de fournir à vos patients des informations précises sur les principaux thèmes abordés au comptoir.