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Le conseil à l'officine dans la poche

Florence Bontemps

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Cet ouvrage de poche vous accompagne au quotidien et vous aide à conseiller vos patients en un seul coup d'oeil. Classées par ordre alphabétique, les pathologies sont présentées sous forme de fiches conseils, avec systématiquement : - l'essentiel à savoir sur la pathologie ; - les questions à poser ; - les traitements à proposer ; - les conseils à donner. Destiné à l'ensemble de l'équipe officinale, ce recueil synthétique vous permet de fournir à vos patients des informations précises sur les principaux thèmes abordés au comptoir.

Par Florence Bontemps
Chez Le Moniteur des pharmacies

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Auteur

Florence Bontemps

Editeur

Le Moniteur des pharmacies

Genre

Etudes et pratiques profession

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Le conseil à l'officine dans la poche

Florence Bontemps

Paru le 18/06/2026

168 pages

Le Moniteur des pharmacies

39,00 €

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