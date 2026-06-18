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#Album jeunesse

10 radis pour Didi

Yves Thomas, Lucie Hesling

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Didi, un lapin fan de radis, veut prouver à ses parents qu'il mange bien 10 radis par jour... ! Quoi de mieux qu'une histoire ludique et amusante pour comprendre et manipuler les nombres jusqu'à 10 ? 10 radis pour Didi , un album qui donne le goût des mathématiques dès le plus jeune âge ! Apprendre à compter facilement et avec plaisir est l'objectif de la série d'albums cartonnés dont fait partie l'album 10 radis pour Didi , qui plaira autant aux enseignants de maternelle, qu'aux parents désireux de faire découvrir les mathématiques en douceur à leurs enfant de 3 à 6 ans ! Dans cette fiche, nous vous présentons l'album 10 radis pour Didi . L'histoire de l'album 10 radis pour Didi Le lapin Didi est fan de radis. Pour convaincre ses parents qu'il en mange bien dix chaque jour de la semaine, le lapin Didi devra-t-il devenir un génie des mathématiques ? Connaître 10, c'est bien plus que savoir compter jusqu'à dix. Dans l'album 10 radis pour Didi , vous trouverez : Un univers ludique et amusant, pour faire aimer les maths aux enfants dès tout petit Une manipulation des nombres naturelle et subtile, pour une découverte en douceur Plusieurs représentations des nombres : comme des dés, groupes, chiffres... Des histoires interactives qui encouragent à jouer avec les nombres Un personnage principal drôle et attachant Un texte décalé qui plaira aux enfants et aux adultes qui leur liront l'histoire Des couleurs pop et un graphisme épuré qui accrochent le regard et retiennent l'attention. Cet album a été créé par un ancien enseignant, formateur en maths , et testé en classe.

Par Yves Thomas, Lucie Hesling
Chez Ecole vivante

|

Auteur

Yves Thomas, Lucie Hesling

Editeur

Ecole vivante

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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10 radis pour Didi

Yves Thomas, Lucie Hesling

Paru le 18/06/2026

32 pages

Ecole vivante

9,90 €

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