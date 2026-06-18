Un chien de berger fort en mathématiques qui compte mieux les moutons que son maître... ! Quoi de mieux qu'une histoire ludique et amusante pour comprendre et manipuler les nombres jusqu'à 5 ? 5 moutons tout ronds , un album qui donne le goût des mathématiques dès le plus jeune âge ! Apprendre à compter facilement et avec plaisir est l'objectif de la série d'albums cartonnés dont fait partie l'album 5 moutons tout ronds , qui plaira autant aux enseignants de maternelle, qu'aux parents désireux de faire découvrir les mathématiques en douceur à leurs enfant de 3 à 6 ans ! Dans cette fiche, nous vous présentons l'album 5 moutons tout ronds . L'histoire de l'album 5 moutons tout ronds Les chiens sont réputés pour leur odorat. Mais quand le berger n'est pas ami avec les nombres, un chien qui sait calculer, c'est vraiment utile pour ne pas perdre les moutons ! Au fil des pages, les enfants vont vérifier avec le chien de berger que les 5 moutons sont bien toujours là, le berger sera ainsi rassuré ! Connaître 5, c'est bien plus que savoir compter jusqu'à cinq. Dans l'album 5 moutons tout ronds, vous trouverez : Un univers ludique et amusant, pour faire aimer les maths aux enfants dès tout petit Une manipulation des nombres naturelle et subtile, pour une découverte en douceur Plusieurs représentations des nombres : comme des dés, groupes, chiffres... Des histoires interactives qui encouragent à jouer avec les nombres Un personnage principal drôle et attachant Un texte décalé qui plaira aux enfants et aux adultes qui leur liront l'histoire Des couleurs pop et un graphisme épuré qui accrochent le regard et retiennent l'attention. Cet album a été créé par un ancien enseignant, formateur en maths , et testé en classe.