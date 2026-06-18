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Marine Wallon

Guy Boyer, Didier Semin, Marianne Derrien

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Marine Wallon peint des paysages de peinture. Ses toiles font apparaître des espaces d'errance, de déambulation, de traversée. A-t-elle vu ces paysages de mer ou de montagne, ces plages désertes, ces falaises abruptes, ces fleuves agités, ces lointains brumeux, ces déserts arides ? A-t-elle rencontré ces skieurs égarés, ces promeneurs perdus, ces bateaux mystérieux ? Seuls les titres, des toponymes à la sonorité singulière, donnent quelques indices géographiques. Ses multiples points de vue semblent construire une spatialité infinie et quasi labyrinthique, dans laquelle le regardeur peut se perdre, s'arrêter et regarder vers l'arrière-pays, cette notion chère à Yves Bonnefoy. La figure, humaine ou animale, souvent minuscule, est réduite à une présence anonyme immergée dans de grands espaces de couleur mouvementés qui oscillent entre abstraction et figuration. Par une simplification des détails et l'exagération de la taille de ses pinceaux, Marine Wallon provoque une vibration de la surface peinte, accentuée également par un jeu chromatique intense. Des effets de matière s'affrontent sur ses toiles, très petites ou monumentales. Certaines parties sont lisses et peintes en aplat ; d'autres sont traitées en touches épaisses laissant deviner des outils variés - spalters, grattoirs, spatules, chiffons, laine de verre... - à même de suggérer la matérialité d'un sol, d'un rocher ou d'une vague. Récemment, Marine Wallon est revenue à son premier support : le papier. Elle juxtapose des jus acryliques, du pastel à l'huile, du crayon, et met à profit la légèreté de la feuille pour capturer la fugacité de ses impressions. Son travail de l'estampe commence également à s'élargir.

Par Guy Boyer, Didier Semin, Marianne Derrien
Chez Lienart

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Auteur

Guy Boyer, Didier Semin, Marianne Derrien

Editeur

Lienart

Genre

Monographies

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Marine Wallon

Guy Boyer, Didier Semin, Marianne Derrien

Paru le 18/06/2026

144 pages

Lienart

39,00 €

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