La diplomatie culturelle sous l’angle de la Délégation permanente du Mali auprès de l’Unesco

Cet ouvrage analyse la diplomatie culturelle comme un levier stratégique majeur pour le Mali dans un contexte sahélien marqué par des crises multiples et met en lumière le rôle central de la Délégation permanente du Mali auprès de l'Unesco dans la protection, la valorisation et la promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel malien. En s'appuyant sur le concept de soft power, il démontre comment la culture peut contribuer à la paix, à la réconciliation nationale, au rayonnement international et au développement économique. Il souligne l'importance d'une diplomatie culturelle proactive, souple et coordonnée, capable de renforcer l'influence du Mali sur les scènes régionales, continentales et mondiale. Enfin, il propose une vision stratégique visant à positionner le Mali comme un acteur de référence et un leader de la diplomatie culturelle en Afrique de l'Ouest.