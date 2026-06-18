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#Roman francophone

Seul l'océan pour me sauver

Samantha Hunt

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Rêve, folie ou réalité ? Une jeune femme a perdu son père, désire un homme trop vieux pour elle, et pense qu'elle est une sirène. Un roman onirique qui mêle passion et liberté. Cette petite ville de pêcheurs, ravagée par l'alcoolisme, est si loin au Nord que toutes les routes vont vers le sud. Face à l'océan, une adolescente esseulée s'imagine sirène. Elle espère le retour de son père disparu ; rêve d'ailleurs, et de l'objet de son désir dévorant - Jude, un vétéran de la guerre en Irak, fracassé et trop âgé pour elle, raisons pour lesquelles il refuse d'être plus que son ami. Cette relation, fusionnelle à défaut d'être charnelle, est autant un refuge qu'une source de frustration. Comment se réinventer au sein de cette famille au deuil impossible, désemparée et excentrique ? Comment partir de ce trou quand on a rien ? Dans une Amérique à l'abandon, Samantha Hunt réinvente le mythe de la sirène. Un premier roman salé et organique, entre espoir et illusion, raison et folie. On n'oublie jamais ni son premier amour, ni ce roman. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Alex Ratcharge Préface de Maggie Nelson " Seul l'océan pour me sauver m'a ramenée à mes émotions d'enfant, quand je suis tombée amoureuse de la littérature et de sa capacité à jeter des sorts. " Maggie Nelson

Par Samantha Hunt
Chez 10/18

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Auteur

Samantha Hunt

Editeur

10/18

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Seul l'océan pour me sauver

Samantha Hunt trad. Alex Ratcharge

Paru le 18/06/2026

216 pages

10/18

8,30 €

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