La ronde des vipères

Soeur Fidelma dans la fosse aux serpents... Automne, 673 après J. -C. Fidelma et Eadulf arrivent au village natal d'Eadulf et sont accueillis par une foule hostile car la maison du juge de paix, qui n'est autre que l'oncle d'Eadulf, a été incendiée. L'oncle et son serviteur ont été poignardés, et on a vu s'éloigner des cavaliers en robes de moine. De plus, la soeur cadette d'Eadulf, qui vivait chez leur oncle, a disparu. Les habitants accusent Fidelma et Eadulf de ces crimes, malgré les protestations d'Eadulf qui tente d'expliquer qu'il est de la famille de la victime. La sécurité de Fidelma est d'autant plus menacée que le premier concile des évêques et des rois des Angles et des Saxons a décidé d'expulser tous les missionnaires et enseignants hiberniens des royaumes. Face à cette double opposition, Fidelma et Eadulf vont devoir s'unir pour résoudre une de leurs enquêtes les plus complexes à ce jour.