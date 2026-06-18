La prophétesse de cendres

Soeur Fidelma sous de mauvais auspices... 35e volume de la série des enquêtes de soeur Fidelma Irlande, 672. Au cours d'une promenade, l'abbé Brocc rencontre une mystérieuse et inquiétante jeune femme, entièrement vêtue de gris, qui lui prédit sa mort prochaine. Ignorant ces paroles funestes, Brocc souhaite tout de même se confier à soeur Fidelma. Mais lorsque Fidelma et ses compagnons parviennent à l'abbaye isolée de Dair Inis, Brocc a déjà été retrouvé mort, au sein de l'étuve de l'abbaye, comme l'avait prédit la mystérieuse devineresse. Au coeur de cette époque incertaine, où les croyances entre ancienne et nouvelle fois s'opposent violemment, Fidelma, Eadulf et Dego s'engagent dans un parcours semé d'embûches et de faux-semblants, à la recherche de la vérité sur le meurtre de Brocc et sur l'identité de cette énigmatique prophétesse...