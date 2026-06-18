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Histoire du Moyen Age

Georges Minois

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La grande synthèse par l'un des meilleurs médiévistes actuels. L'image qu'ont nos contemporains du monde médiéval a perdu toute cohérence dans la mémoire collective. La restaurer impose de restituer les faits, dans leur enchaînement logique et chronologique. Pour comprendre. Pour nous comprendre, car là se trouvent les racines de nos aspirations et de nos drames actuels. Aujourd'hui plus que jamais, il est en outre indispensable de remettre en lumière les relations que " notre " Moyen Age européen entretenait avec ses voisins, et en particulier l'Orient byzantin, puis musulman. Georges Minois brosse avec justesse et passion une nouvelle histoire de cette période qu'il connaît si bien, loin des poncifs et sans sacrifier les exigences de la démarche scientifique.

Par Georges Minois
Chez Librairie Académique Perrin

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Auteur

Georges Minois

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

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Histoire du Moyen Age

Georges Minois

Paru le 18/06/2026

752 pages

Librairie Académique Perrin

12,90 €

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