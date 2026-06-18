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#Essais

L'interprétation des lois

Hugues Rabault

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Comprendre comment les textes juridiques prennent sens : une introduction théorique et pratique à l'interprétation des lois Tout juriste, qu'il soit juge , avocat , administrateur , etc. , est confronté à la nécessité d'interpréter les lois et les textes conçus pour leur application. Il n'est peut-être pas possible de faire tout dire à la loi, mais une marge de liberté demeure parfois ouverte. L' interprétation des lois a souvent été décrite comme un art, comme un savoir-faire. Quelles sont les méthodes et les techniques permettant d'établir le sens des lois ? Comment peut-on, dans le procès ou la controverse, exploiter les obscurités, les ambiguïtés et les contradictions de la loi en faveur de la cause que l'on défend ? Tel est l'objet de ce livre. L'ouvrage présente la question de l'interprétation des lois à travers son histoire, sa méthodologie et les techniques de raisonnement mises en oeuvre dans la pratique des juristes. Il s'entend de la sorte comme une introduction à la théorie et à la pratique juridiques de l'interprétation . Illustré par des exemples concrets, l'ouvrage éclairera les juristes expérimentés sur leurs usages. Il introduira les néophytes à une question méthodologique fondamentale, commune à l'ensemble des branches du droit . Il permettra aux non-juristes de s'initier au mode juridique de traitement d'un problème commun à de nombreux domaines - la philosophie, la théologie, l'histoire, la littérature... - celui de l'interprétation.

Par Hugues Rabault
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Hugues Rabault

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Philosophie du droit

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L'interprétation des lois

Hugues Rabault

Paru le 18/06/2026

Editions Dalloz

14,00 €

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Scannez le code barre 9782247248438
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