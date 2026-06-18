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La Kabbale

Gershom Scholem

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"Quiconque s'occupe d'étudier la Kabbale ou plus généralement le mysticisme juif et la magie se doit d'exprimer sa reconnaissance à l'oeuvre de Gershom Scholem" , disait son illustre élève Moshé Idel. En effet, l'étude moderne de la Kabbale doit tout au travail précurseur de Gershom Scholem. Dans cet ouvrage magistral, il en propose une présentation à la fois rigoureuse, accessible et profondément éclairante. Mystérieuse, souvent déformée, la Kabbale a fasciné et intrigué des générations d'intellectuels. En replaçant cette tradition dans son histoire, Scholem en retrace les origines et les transformations, depuis ses premières formulations jusqu'à ses développements les plus élaborés. Mais la Kabbale n'est pas ici un simple système abstrait : elle apparaît comme une tentative audacieuse pour penser la relation entre Dieu, le monde et l'homme. Une pensée en mouvement, nourrie de textes, de pratiques et d'expériences. Par la clarté de son exposition et l'ampleur de sa vision, Scholem offre une porte d'entrée incomparable dans l'un des grands courants du mysticisme occidental. Son oeuvre demeure une référence incontournable pour quiconque s'intéresse aux rapports entre mystique, histoire et modernité. Préface de Joseph Dan Figure majeure du XXe siècle, Gershom Scholem est le fondateur des études modernes de la mystique juive, auxquelles il a consacré sa vie. Proche des plus grands intellectuels de son temps, il a profondément renouvelé l'approche de la Kabbale et imposé ce champ comme un domaine central de la pensée juive. Ses travaux, d'une érudition exceptionnelle, ont durablement marqué l'histoire intellectuelle contemporaine.

Par Gershom Scholem
Chez Cerf

|

Auteur

Gershom Scholem

Editeur

Cerf

Genre

Kabbale

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La Kabbale

Gershom Scholem

Paru le 18/06/2026

712 pages

Cerf

45,00 €

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