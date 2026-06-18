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De la création du monde jusqu'à Varsovie

Gershom Scholem

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Comment une tradition traverse-t-elle les siècles, de ses récits fondateurs aux tragédies de l'histoire moderne ? L'incontournable Gershom Scholem déploie ici toute la profondeur de sa réflexion sur l'histoire juive, ses ruptures et ses continuités. A travers des textes qui vont de la création du monde à l'anéantissement du judaïsme d'Europe centrale du XXe siècle, il explore les grandes figures, les idées et les tensions qui ont façonné cette histoire. Passant de l'érudition à la méditation, Scholem met en lumière les dynamiques internes du judaïsme, entre attentes messianiques, transformations intellectuelles et résistances culturelles. Varsovie, évoquée comme un symbole poignant, incarne à la fois la destruction et la persistance d'un monde culturel et spirituel. Une réflexion saisissante sur le destin d'un peuple et sur la puissance des idées qui l'ont façonné, où l'histoire se confronte à la mémoire, à la perte et à la persistance d'un héritage. Traduit et introduit par Maurice-Ruben Hayoun Figure majeure du XXe siècle, Gershom Scholem est le fondateur des études modernes de la mystique juive, auxquelles il a consacré sa vie. Proche des plus grands intellectuels de son temps, il a profondément renouvelé l'approche de la Kabbale et imposé ce champ comme un domaine central de la pensée juive. Ses travaux, d'une érudition exceptionnelle, ont durablement marqué l'histoire intellectuelle contemporaine.

Par Gershom Scholem
Chez Cerf

|

Auteur

Gershom Scholem

Editeur

Cerf

Genre

Judaïsme

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De la création du monde jusqu'à Varsovie

Gershom Scholem

Paru le 18/06/2026

272 pages

Cerf

24,90 €

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