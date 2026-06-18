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Maïmonide et la mystique juive

Moshé Idel

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Figure incontournable du judaïsme médiéval, Moïse Maïmonide est souvent présenté comme l'adversaire de la mystique. Dans cet ouvrage, Moshé Idel, penseur incontournable de la mystique juive, bouscule cette image convenue et ouvre une lecture radicalement nouvelle. A partir d'une analyse fine des textes, il met au jour des zones de contact inattendues entre la pensée de Maïmonide et certaines traditions mystiques. Contestant une opposition frontale entre rationalisme et ésotérisme, Idel révèle un paysage plus complexe, fait de tensions, d'influences et de réappropriations. Car les mystiques juifs, loin de rejeter unanimement Maïmonide, ont dialogué avec son oeuvre. Si certains l'ont combattue, d'autres l'ont transformée, quand d'autres encore sont allés jusqu'à s'en inspirer pour élaborer des voies nouvelles d'accès au divin. Un livre devenu classique qui a inauguré une manière nouvelle de comprendre le rôle de Maïmonide, non seulement au sein de la philosophie juive, mais aussi au coeur de la mystique. Traduit par Charles Mopsik Spécialiste de renommée mondiale de la tradition mystique juive, Moshé Idel a renouvelé l'étude de la Kabbale. Ses ouvrages ont révolutionné la compréhension moderne de l'histoire intellectuelle juive et mis en lumière les liens étroits qui unissent la magie, le mysticisme et la liturgie.

Par Moshé Idel
Chez Cerf

|

Auteur

Moshé Idel

Editeur

Cerf

Genre

Judaïsme

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Maïmonide et la mystique juive

Moshé Idel

Paru le 18/06/2026

152 pages

Cerf

16,90 €

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Scannez le code barre 9782204180467
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