Mes premiers autocollants des animaux du jardin

Des autocollants pour jouer et rejouer avec les animaux du jardin ! Une première activité amusante et accessible dès 18 mois. Avec plus de 50 autocollants repositionnables, les toutpetits s'amusent à compléter 14 animaux du jardin... ou à se tromper exprès pour créer des combinaisons rigolotes. Jolies ailes, grandes antennes, carapaces solides, piquants, pattes palmées ou griffues : l'enfant manipule, observe et expérimente en donnant aux animaux les caractéristiques qu'il souhaite. Les autocollants épais et faciles à décoller permettent de jouer, enlever et recommencer autant de fois qu'il le veut, sans frustration. Une activité simple, drôle et idéale pour développer la motricité fine, enrichir le vocabulaire et découvrir les petits animaux du jardin dès 18 mois.