A Reign of Rose

Kane a vu celle qu'il aimait mourir sous ses yeux. Alors qu'il est brisé d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée, il s'interdit de se laisser aller à sa peine. Il doit désormais trouver un moyen d'accomplir la prophétie permettant de vaincre son père, le roi Lazare. Il est prêt à tout pour réussir, même si cela implique sa propre mort. Au moins retrouverait-il sa bien-aimée dans l'au-delà. Il ignore qu'Arwen a en réalité survécu et est prisonnière de Lazare. Isolée de tout, celle-ci guette la moindre occasion s'échapper. Elle n'a plus peur de se battre. Aucun sacrifice n'est trop grand, aucun ennemi trop redoutable. Rien ne l'empêchera de détruire Lazare, car si elle échoue, les deux royaumes seront condamnés à jamais.