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#Roman francophone

Le côté obscur de la Reine

Marie Nimier

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"Comme je l'aimais, comme nous nous aimions. Cela va sans dire, et l'écrire me serre le coeur. Ma mère, ma maman, il n'y a qu'une femme au monde que je peux appeler ainsi. Quel dommage. Quel gâchis. Je ne lui en veux pas, non, lui en vouloir, ce serait encore la vouloir. Encore rester accrochée. Les gestes d'apaisement dictés par la raison me coûtent mes nuits. On me conseille de me blinder, mais me blinder ne sert à rien, ou alors je ne me blinde pas où il faut, comme il faut. Ma mère m'occupe, ses lamentations me submergent, sa mauvaise foi, ses chantages, son agressivité déguisée en tendresse. Je sors de mes visites lessivée. Tu prends les choses trop au sérieux, m'écrit ma tante. Il faut que tu fasses un stage de je-m'en-foutisme ! Je dois le reconnaître, j'ai d'énormes lacunes en je-m'enfoutisme".

Par Marie Nimier
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Marie Nimier

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Le côté obscur de la Reine

Marie Nimier

Paru le 18/06/2026

272 pages

Editions Gallimard

9,20 €

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Scannez le code barre 9782073156426
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