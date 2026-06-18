Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

A petit feu

Elizabeth Jane Howard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Tu es tellement heureuse que tu as besoin du luxe d'un petit chagrin". En épousant Leslie Mount, Alice pense enfin s'affranchir de son père. Mais elle découvre vite que son mari lui ressemble bien plus qu'elle ne l'imaginait. Désormais seule avec le colonel Browne-Lacey, May, sa belle-mère, commence alors à prendre au sérieux les mises en garde de ses propres enfants, Oliver et Elizabeth, contre l'homme qu'elle a épousé en secondes noces. Car Elizabeth a elle aussi mis les voiles pour suivre son frère à Londres. Après des débuts mal assurés, elle rencontre le grand amour, du moins en apparence... Comédie grinçante dans l'Angleterre des années 1960, A petit feu brosse le portrait d'une famille en crise et explore les multiples déclinaisons de l'amour.

Par Elizabeth Jane Howard
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Elizabeth Jane Howard

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur A petit feu par Elizabeth Jane Howard

Commenter ce livre

 

A petit feu

Elizabeth Jane Howard trad. Cécile Arnaud

Paru le 18/06/2026

480 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073154637
9782073154637
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.