"Tu es tellement heureuse que tu as besoin du luxe d'un petit chagrin". En épousant Leslie Mount, Alice pense enfin s'affranchir de son père. Mais elle découvre vite que son mari lui ressemble bien plus qu'elle ne l'imaginait. Désormais seule avec le colonel Browne-Lacey, May, sa belle-mère, commence alors à prendre au sérieux les mises en garde de ses propres enfants, Oliver et Elizabeth, contre l'homme qu'elle a épousé en secondes noces. Car Elizabeth a elle aussi mis les voiles pour suivre son frère à Londres. Après des débuts mal assurés, elle rencontre le grand amour, du moins en apparence... Comédie grinçante dans l'Angleterre des années 1960, A petit feu brosse le portrait d'une famille en crise et explore les multiples déclinaisons de l'amour.