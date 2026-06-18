Shaylee a placé son petit doigt dans la bouche de son nouveau-né pour le calmer. Shlomo s'est assis sur le canapé et a fait semblant de dormir. Nasreen a retiré les lacets des chaussures de ses enfants. Mickey a exigé que le terroriste respecte sa promesse. Amit a réconforté le dernier patient de la clinique. Aner a lancé sept grenades actives hors de l'abri public. Emmanuel s'est assuré que la lettre d'amour d'un soldat tombé au combat parvienne à son destinataire. Et tout cela s'est produit en une seule journée, un jour en octobre. Le 7 octobre 2023 a été le jour le plus tragique dans l'histoire d'Israël. Les forces terroristes du Hamas ont attaqué et ravagé la zone frontalière de Gaza, tuant 1 200 personnes et prenant 250 otages. Le Hamas a assassiné et brutalisé des jeunes et des personnes âgées, des Juifs et des non-Juifs, des civils et des soldats. En réponse, des héros issus de toutes les couches de la société israélienne se sont mobilisés pour sauver des vies et défendre leur humanité. Un jour en Octobre nous présente quarante héros israéliens réels de cette journée, à travers leurs propres mots. Les quarante récits se déroulent tous au cours de la même période de vingt-quatre heures, sur le même bout de terre magnifique, brisée et ensanglantée. Ces héros sont inoubliables, leurs histoires inconcevables. Issus de la douleur et du chagrin infligés ce jour-là, ces récits à la première personne offrent consolation et espoir.