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Prochain arrêt Tombouctou

Françoise Audouin

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Août 1982 : le jour se lève à Ghardaïa, une ville perdue dans l'immensité du Sahara. Dans la pénombre d'une chambre d'hôpital, Anaïs observe le corps inerte de Tomas, plongé dans le coma depuis trois jours. Tandis que passent les heures, chargées d'incertitude, Anaïs, telle une Shéhérazade moderne, se met à évoquer les histoires qu'elle et Tomas ont vécues depuis qu'ils ont quitté la France un an auparavant pour se lancer dans l'exploration du continent africain. De sa mémoire surgiront les pistes du désert, les nuits passées sous un baobab, le chaland qui les mena à la ville mythique de Tombouctou. Mais apparaîtront également les questions qui tourmentent Anaïs : quelle est la vraie raison d'être de ce voyage ? Sa relation avec Tomas survivra-t-elle à ce périple ? Jusqu'à quel point peut-on faire confiance à ses souvenirs ? Prochain arrêt Tombouctou est un voyage sensuel et évocateur sur les sentiers de la mémoire, une interrogation sur les liens qui nous lient aux autres, en même temps qu'une réflexion subtile sur la façon dont chacun de nous a le pouvoir de narrer ce qu'il lui a été donné de vivre.

Par Françoise Audouin
Chez Les Impliqués

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Auteur

Françoise Audouin

Editeur

Les Impliqués

Genre

Littérature française

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Prochain arrêt Tombouctou

Françoise Audouin

Paru le 18/06/2026

184 pages

Les Impliqués

18,00 €

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Scannez le code barre 9791042816971
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