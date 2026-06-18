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Cendres et Lumière

Marie-Christine Mihailovic

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Au creux de soi, chacun abrite un labyrinthe intérieur fait de fragments de vie et de secrets. Marie-Christine Mihailovic dévoile sa vie telle qu'elle a été, impitoyable et marquée par des stigmates silencieux. Elle décide de déposer sans filtre ses déchirures et ses silences, restés trop longtemps enfouis, avec une intensité qui déchire chaque page. Véritable tempête de vérité, ce récit intime et profondément humain s'impose comme une délivrance, où chaque mot devient un acte de liberté.

Par Marie-Christine Mihailovic
Chez Les Impliqués

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Auteur

Marie-Christine Mihailovic

Editeur

Les Impliqués

Genre

Littérature française

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Cendres et Lumière

Marie-Christine Mihailovic

Paru le 18/06/2026

106 pages

Les Impliqués

13,00 €

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