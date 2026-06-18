Cendres et Lumière

Au creux de soi, chacun abrite un labyrinthe intérieur fait de fragments de vie et de secrets. Marie-Christine Mihailovic dévoile sa vie telle qu'elle a été, impitoyable et marquée par des stigmates silencieux. Elle décide de déposer sans filtre ses déchirures et ses silences, restés trop longtemps enfouis, avec une intensité qui déchire chaque page. Véritable tempête de vérité, ce récit intime et profondément humain s'impose comme une délivrance, où chaque mot devient un acte de liberté.