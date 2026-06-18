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Contresens créateurs dans l'exégèse et la lecture des textes antiques

Sophie Van der Meeren

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"Toute l'histoire de la notion d'être est [... ] jalonnée de contresens créateurs" disait Pierre Hadot pour penser la façon dont certains exégètes de la philosophie ou de la Bible ont construit "tout un édifice d'interprétations sur une formule banale ou prise à contresens" . L'ouvrage propose un élargissement et un décalage de cette perspective. A côté de contresens commis par les commentateurs antiques dans l'exégèse de textes jugés canoniques, philosophiques et bibliques, il prend en compte d'autres typologies de contresens rencontrées dans des lectures plus modernes de textes grecs et latins de nature rhétorique, poétique (épiques, tragiques), mais aussi dans l'interprétation de matériaux iconographiques antiques. L'aspect multiforme des contresens permet de penser leur paradoxales fertilité et créativité qui constituent toute l'épaisseur de la pensée occidentale sur laquelle notre modernité est encore adossée.

Par Sophie Van der Meeren
Chez PU Rennes

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Auteur

Sophie Van der Meeren

Editeur

PU Rennes

Genre

Ouvrages généraux

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Contresens créateurs dans l'exégèse et la lecture des textes antiques

Sophie Van der Meeren

Paru le 18/06/2026

PU Rennes

25,00 €

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Scannez le code barre 9791041307982
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