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Quand les Américains coopéraient

Alexia Blin

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Contrairement aux idées reçues, l'histoire des Etats-Unis ne se résume pas à celle des grandes entreprises capitalistes. Entre les années 1870 et la décennie 1930, le pays connaît un véritable " moment coopératif ". De la guerre de Sécession au New Deal, les entreprises coopératives essaiment en Amérique, façonnant la vie quotidienne de communautés entières, et laissant entrevoir un autre mode d'organisation économique et social. A travers l'étude du Wisconsin, Etat rural et progressiste, on découvre ici l'ampleur des projets coopératifs à cette période. Entreprises laitières, ateliers de plomberie, épiceries rassemblant des centaines de membres, compagnies de distribution d'électricité ou encore cités-jardins : les coopératives sont légion. Elles maillent le territoire de l'Etat, et contribuent à faire son histoire. Loin d'être de simples archaïsmes ou des rêves utopiques, les coopératives participent aux grandes évolutions de la période, comme l'essor de la société de consommation ou la spécialisation de l'agriculture. Mais elles ne se contentent pas d'accompagner le cours des choses : porteuses d'un idéal égalitaire, elles se retrouvent souvent aux prises avec les grandes entreprises dont elles contestent l'empire. Foncièrement politique, l'histoire du " moment coopératif " met au jour l'acuité des tensions entre capitalisme et démocratie aux Etats-Unis au tournant du XIXe et du XXe siècle.

Par Alexia Blin
Chez PU Rennes

|

Auteur

Alexia Blin

Editeur

PU Rennes

Genre

Etats-Unis (XXe et XXIe siècle

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Quand les Américains coopéraient

Alexia Blin

Paru le 18/06/2026

PU Rennes

25,00 €

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