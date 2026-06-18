Anti-manuel de cybersécurité

Enjeu stratégique majeur pour toutes les organisations, la cybersécurité reste souvent difficile à appréhender pour les dirigeants non-spécialistes. Réglementation, détection des menaces, protection des systèmes d'information... autant de notions clés enfin expliquées dans un langage accessible aux décideurs ! Sans approche technique superflue, l'auteur explique quels sont les risques réels, les logiques des attaquants et les grands principes qui structurent la sécurité numérique. Véritable outil d'aide à la décision, cet ouvrage facilite le dialogue avec les équipes techniques et les prestataires. Il vous permettra de poser les bonnes questions et de piloter une stratégie de cybersécurité adaptée aux enjeux, à la taille et au contexte de votre organisation. Une cyberattaque ne menace pas seulement les systèmes, elle peut fragiliser durablement l'activité, la réputation et la responsabilité de l'entreprise. Plus que jamais, les dirigeants doivent donc assumer pleinement leur rôle et apprendre à voir clair dans le brouillard cyber.