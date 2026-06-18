Marlaguette

UN LIVRE A LIRE SEUL, DES LA MATERNELLE PREMIERES HISTOIRES - NIVEAU 1 Des phrases courtes, en lettres majuscules, adaptées aux enfants de 3 à 6 ans. Ce niveau présente les digrammes CH, OU, OI, AN, ON, IN, AI, GN, ainsi qu'une variante : C et G deviennent " doux " devant les voyelles E et I (C se prononce " sss " et G " jjj "). Digrammes en vert pour signaler les paires de lettres qui produisent un son. Lettres muettes en gris. Onomatopées pour un niveau de lecture très simple. Bulles pour désigner qui parle. La méthode de Céline Alvarez en 4 étapes : J'APPRENDS LE SON DES LETTRES JE COMPOSE DES MOTS JE LIS MES PREMIERS MOTS JE LIS MES PREMIERES HISTOIRES