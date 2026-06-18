La fabrique du lait humain

Situé à la croisée de l'histoire, du droit et des études de genre, cet ouvrage s'inscrit dans les débats contemporains sur la santé reproductive, le care et la place du corps maternel dans les politiques publiques. Il interroge un objet encore peu étudié : le lait humain, lorsqu'il circule hors des corps. Que devient ce fluide une fois exprimé, conservé et distribué au moyen de dispositifs techniques et institutionnels ? Comment, alors même qu'il est souvent présenté comme intime, a-t-il été progressivement investi par le droit et la médecine ? De sa collecte auprès de nourrices à la création des lactariums, l'ouvrage retrace, des années 1880 à nos jours, les étapes de cette transformation. Il montre comment la production de lait est passée d'un travail rémunéré à un geste désormais présenté comme exclusivement altruiste, réglementé par le droit de la santé et de la bioéthique. S'appuyant sur un vaste corpus de sources - archives, textes juridiques, entretiens et observations de terrain -, ce livre met en lumière des enjeux longtemps restés dans l'ombre autour du travail de reproduction, de la maternité et de l'allaitement envisagé comme une forme de care collectif. Il s'adresse aux historien·nes, juristes et sociologues, mais aussi à toutes celles et ceux qui s'intéressent aux relations entre genre, santé et institutions.