Sanda Tome 8

Le Père Noël revient... avec un corps de lutteur et une âme d'enfant ! Catastrophe ! Depuis que la doyenne de l'académie Daikoku Aigo lui a dévoilé le passé de M. Oshibu, Sanda a du mal à considérer le directeur comme son ennemi, même s'il sait qu'il lui faudra le vaincre pour changer l'école et accomplir sa mission... En proie au doute, l'apprenti père Noël va s'excuser auprès de Tonakai, le descendant des rennes, et lui annonce qu'il se débrouillera sans lui... mais le jeune homme, habitué à être admiré de tous, ne l'entend pas de cette oreille. Il décide alors de prouver son utilité à Sanda ! Un Santa Claus qui se bat littéralement pour les enfants, c'est ça, l'esprit de Noël ! Après l'incroyable Beastars , Paru Itagaki reprend la plume pour une dystopie déjantée remplie d'action, avec ce zeste de folie qui fait son charme !