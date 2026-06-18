Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Sanda Tome 8

Paru Itagaki

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Père Noël revient... avec un corps de lutteur et une âme d'enfant ! Catastrophe ! Depuis que la doyenne de l'académie Daikoku Aigo lui a dévoilé le passé de M. Oshibu, Sanda a du mal à considérer le directeur comme son ennemi, même s'il sait qu'il lui faudra le vaincre pour changer l'école et accomplir sa mission... En proie au doute, l'apprenti père Noël va s'excuser auprès de Tonakai, le descendant des rennes, et lui annonce qu'il se débrouillera sans lui... mais le jeune homme, habitué à être admiré de tous, ne l'entend pas de cette oreille. Il décide alors de prouver son utilité à Sanda ! Un Santa Claus qui se bat littéralement pour les enfants, c'est ça, l'esprit de Noël ! Après l'incroyable Beastars , Paru Itagaki reprend la plume pour une dystopie déjantée remplie d'action, avec ce zeste de folie qui fait son charme !

Par Paru Itagaki
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Paru Itagaki

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sanda Tome 8 par Paru Itagaki

Commenter ce livre

 

Sanda Tome 8

Paru Itagaki trad. Djamel Rabahi

Paru le 18/06/2026

Editions Ki-oon

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032724002
9791032724002
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.