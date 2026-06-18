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L'art romain du Louvre

El Viso

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Tête de Bénévent, canthares de Boscoreale, coupe de Césarée ou fresques pompéiennes... Plus de 130 chefs-d'oeuvre du Louvre s'invitent à Nîmes. Mais que l'on ne s'y trompe pas : aux yeux des Romains, il ne s'agissait pas seulement d'oeuvres d'art. Aussi somptueuses soient-elles, ces pièces possèdent une fonction précise et concrète : servir aux banquets, combattre, honorer les dieux, commémorer les défunts, orner les espaces publics... Le beau n'est pas leur seule raison d'être : dans l'Empire romain, l'art est avant tout un outil au service de la société. Richement illustré, cet ouvrage, stimulant et novateur, interroge les notions de valeur esthétique, d'usage quotidien et de communication visuelle. Il révèle ainsi un patrimoine où la création artistique, la virtuosité technique et la fonction sociale s'articulent de manière indissociable, et offre un regard neuf sur la matérialité et la symbolique des images romaines.

Par El Viso
Chez Ediciones El Viso

|

Auteur

El Viso

Editeur

Ediciones El Viso

Genre

Musées français

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L'art romain du Louvre

El Viso

Paru le 02/07/2026

224 pages

Ediciones El Viso

32,00 €

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Scannez le code barre 9788412443981
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