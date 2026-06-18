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Epstein, la grande enquête

Anthony Mansuy, Emmanuelle Andreani

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Après Xavier Dupont de Ligonnès, la nouvelle grande enquête de Society . On lit de tout partout sur Jeffrey Epstein et ses complicités depuis maintenant presque dix ans. Mais que sait-on vraiment en détail de ses crimes ? De la façon dont il les a perpétrés en toute impunité pendant si longtemps ? Pour la première fois, un livre met à plat le " système Epstein " et ses ramifications françaises. Fruit de plusieurs mois d'enquête reposant sur des témoignages de victimes, de témoins et de suspects inédits, il raconte avec ampleur et minutie l'ascension, le fonctionnement et la chute d'un criminel dont les atrocités ont créé une onde de choc mondiale.

Par Anthony Mansuy, Emmanuelle Andreani
Chez L'Arbre qui marche

|

Auteur

Anthony Mansuy, Emmanuelle Andreani

Editeur

L'Arbre qui marche

Genre

Criminalité

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Epstein, la grande enquête

Anthony Mansuy, Emmanuelle Andreani

Paru le 18/06/2026

208 pages

L'Arbre qui marche

16,90 €

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