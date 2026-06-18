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Des étoiles aux atomes...

Julien Gressot, Amandine Cabrio

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Cet ouvrage prolonge l'exposition multisite "Des étoiles aux atomes... L'Observatoire cantonal de Neuchâtel" , consacrée à une institution majeure de l'histoire scientifique et horlogère neuchâteloise, dont le rôle a longtemps été relégué à l'arrière-plan. Fondé par l'Etat afin de soutenir le développement horloger par l'astronomie, l'Observatoire fut un lieu central où s'est construite, sur la longue durée, une culture de la précision. En écho aux expositions présentées au Musée d'horlogerie du Locle, au Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, ainsi que sur le site historique de l'Observatoire sur la colline du Mail, cet ouvrage réunit des contributions de spécialistes issus de différents champs disciplinaires. Jouant sur les changements d'échelle, du local à l'international, il explore les multiples activités développées au sein de l'institution : mesure du temps, astronomie, géodésie, sismologie, chronométrie. Richement illustré, il s'adresse à un large public curieux de comprendre comment se sont élaborées les pratiques et les normes de la précision.

Par Julien Gressot, Amandine Cabrio
Chez Alphil éditions

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Auteur

Julien Gressot, Amandine Cabrio

Editeur

Alphil éditions

Genre

Cosmologie - Histoire

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Des étoiles aux atomes...

Julien Gressot, Amandine Cabrio

Paru le 18/06/2026

Alphil éditions

33,00 €

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