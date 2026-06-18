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L’oeuvre subversive de Pierre Parlebas

Willy Hugedet

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Engagé dans une vaste recherche-action, Pierre Parlebas développe une vision renouvelée de l'éducation physique à la fin du XXe siècle. Cet ouvrage se focalise sur la genèse, le déploiement et la transmission d'une oeuvre aux multiples facettes. L'enquête historique révèle un authentique idéal démocratique, dédié à l'avènement d'un monde où les dominations s'estompent. Au sein de l'agora, Pierre Parlebas adopte une position dissidente afin d'ébranler les institutions. En matière de pédagogie, le responsable de colonies de vacances et instructeur des CEMEA s'insurge à l'égard d'une éducation autoritaire et d'une compétition sportive hégémonique. Ce militant promeut alors des alternatives telles que les jeux traditionnels et les pratiques de pleine nature. Dans le domaine scientifique, le chercheur s'emploie à amoindrir la hiérarchie universitaire en conceptualisant une science propre, la praxéologie motrice. Ces quelques pages invitent le lecteur à découvrir les débats et les controverses en matière de pédagogies corporelles et de sciences du sport, à travers un certain nombre d'archives inédites et l'étude d'un point de vue singulier.

Par Willy Hugedet
Chez Presses Universitaires de Limoges et du Limousin

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Auteur

Willy Hugedet

Editeur

Presses Universitaires de Limoges et du Limousin

Genre

Pédagogie

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L’oeuvre subversive de Pierre Parlebas

Willy Hugedet

Paru le 18/06/2026

392 pages

Presses Universitaires de Limoges et du Limousin

23,00 €

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Scannez le code barre 9782842879471
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