Cinq articles engagés écrits pendant la Seconde Guerre mondiale composent ce recueil : " Fascisme et démocratie ", " Littérature et totalitarisme ", " Liberté de Hyde Park ", " Recension de La Guerre des mondes ", " Visions d'un avenir totalitaire ". Tous ces textes ont été écrits entre octobre 1940 et décembre 1945. L'esprit prémonitoire d'Orwell y éclate avec force, tel qu'on le retrouvera ultérieurement dans son roman 1984 . Il décrit notamment comment la notion de " vérité objective " tend à disparaître. Cet effacement l'inquiète davantage que la prolifération des bombes. Cette mise en garde résonne avec d'autant plus de force aujourd'hui que beaucoup ne se mettent plus d'accord sur la nature des faits eux-mêmes. Dans la lignée des Ecrits de combat , publiés en Omnia ces dernières années, ces articles nous plongent dans une actualité plus pressante que jamais.