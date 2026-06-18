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L'Odyssée d'Homère - Version illustrée

Homère, Barry Powell

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Une magnifique version illustrée pour (re)découvrir l'épopée légendaire d'Ulysse. Une relecture moderne de figures légendaires - ; de la patiente Pénélope au brutal Polyphème, de l'envoûtante Circé au héros lui-même, Ulysse, dont le courage et l'ingéniosité continuent de fasciner. Ô Muse, chante l'histoire d'Ulysse, homme de courage et de sagesse, et son extraordinaire voyage de retour après la guerre de Troie. Ecrite il y a près de trois mille ans, L'Odyssée d'Homère compte parmi les plus grands récits jamais racontés : une épopée de dieux et de monstres, de tempêtes et d'enchanteresses, mais aussi une histoire de famille, de fidélité et du désir universel de rentrer chez soi. Cette adaptation magistrale, signée par le grand spécialiste des textes antiques Barry B. Powell, restitue toute la grandeur et la musicalité du poème original à travers une prose vibrante et de puissantes illustrations en style gravure sur bois. Que vous soyez familier de L'Odyssée ou que vous la découvriez pour la première fois, vous savourerez cette relecture moderne de figures légendaires - ; de la patiente Pénélope au brutal Polyphème, de l'envoûtante Circé au héros lui-même, Ulysse, dont le courage et l'ingéniosité continuent de fasciner.

Par Homère, Barry Powell
Chez Guy Trédaniel Editions

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Auteur

Homère, Barry Powell

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Antiquité - Essai

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L'Odyssée d'Homère - Version illustrée

Homère, Barry Powell

Paru le 02/07/2026

256 pages

Guy Trédaniel Editions

26,00 €

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