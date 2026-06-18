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L'Argent et la loi de l'attraction

Esther Hicks, Jerry Hicks

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Enfin en Poche, ce livre d'Esther et Jerry Hicks - auteurs du best-seller international La Loi de l'attraction - vous explique comment utiliser cette loi de l'attraction pour obtenir richesse et santé. Esther et Jerry Hicks, les deux célèbres auteurs de best-sellers, vous expliquent dans ce livre comment mettre en oeuvre la Loi de l'Attraction. Vous comprendrez ainsi que tout qui advient dans votre existence, que vous l'ayez voulu ou non, n'est pas le fuit du hasard mais l'effet direct de cette Loi, parmi les plus puissantes de l'Univers. Ce que nous montrent ici les auteurs, c'est que les deux principaux domaines sur lesquels influe cette Loi sont : la richesse et la santé. Pour y accéder, vous devrez utiliser votre conscience créative, infléchir vos pensées et votre volonté. En agissant ainsi, vous éliminerez les tâtonnements de votre vie quotidienne, vous contrôlerez tous les événements de votre existence, de même que celle des personnes qui vous entourent. Vous obtiendrez ainsi tout ce que vous désirez, dans la joie !

Par Esther Hicks, Jerry Hicks
Chez Guy Trédaniel Editions

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Auteur

Esther Hicks, Jerry Hicks

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Réussite personnelle

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L'Argent et la loi de l'attraction

Esther Hicks, Jerry Hicks

Paru le 25/06/2026

300 pages

Guy Trédaniel Editions

12,90 €

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