Une réflexion saisissante sur l'existence de l'âme humaine, portée par un neurochirurgien de renom, le Dr Michael Egnor, fort de plus de quarante ans de pratique et des milliers d'interventions chirurgicales sur le cerveau. Y a-t-il une preuve scientifique de l'existence de l'âme ? De nombreux scientifiques et médecins estiment aujourd'hui que l'âme n'existe pas. Selon eux, rien de ce que nous sommes ne subsiste aprè la mort : nous ne serions que matière, cellules et tissus, entièrement contrôlés par un organe matériel logé dans notre crâne : le cerveau. Dans cet ouvrage révolutionnaire, le Dr Michael Egnor, neurochirurgien fort de plus de quarante ans de pratique et de plus de 7 000 interventions chirurgicales sur le cerveau, affirme que cette vision est erronée. Le cerveau humain est un organe extraordinaire, mystérieux et puissant, mais il ne suffit pas à expliquer ce que nous sommes profondément. Ce rôle revient à l'âme. En s'appuyant sur des recherches majeures en neurosciences et sur sa vaste expérience clinique, le Dr Egnor montre que le cerveau, à lui seul, ne peut rendre compte de l'esprit humain. Il s'appuie sur des études de cas fascinantes pour montrer comment l'existence de l'âme humaine spirituelle peut être étayée scientifiquement grâce à la neurochirurgie de pointe sur des patients éveillés, des jumeaux siamois reliés par le cerveau, des patients plongés dans un coma profond mais capables de communiquer et des patients vivant une expérience de mort imminente. Accessible et profondément novateur, Votre esprit est immortel défend l'idée qu'une part essentielle de notre être est spirituelle et immortelle, et qu'elle dépasse les limites du corps physique