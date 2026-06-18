Socrate en baskets

Le best-seller international sur l'art de la bonne conversation. L ' art de poser les questionsqui changent les conversations, avec Socrate comme guide. A une époque où tout le monde parle en même temps et où les opinions semblent valoir autant que les faits, il devient difficile de créer un véritable lien entre les personnes. Nous cherchons à convaincre plutôt qu'à réfléchir ensemble. Nos échanges ressemblent souvent davantage à des débats qu'à de véritables dialogues. Nous préférons parler plutôt qu'écouter ; nous prenons rarement le temps d'interroger réellement l'autre. Et admettre que l'on ne sait pas quelque chose paraît presque impossible. Et si vous saviez, en toute circonstance, poser LA question, celle qui ouvre une vraie conversation ? En s'inspirant de Socrate et d'autres penseurs, Elke Wiss vous révèle comment faire. Cet ouvrage est un guide philosophique vivant, riche en conseils et en exercices, pour apprendre à susciter des échanges qui surprennent, font réfléchir et créent du lien, tout en vous aidant à mieux vous connaître.