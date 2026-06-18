Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Socrate en baskets

Elke Wiss

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le best-seller international sur l'art de la bonne conversation. L ' art de poser les questionsqui changent les conversations, avec Socrate comme guide. A une époque où tout le monde parle en même temps et où les opinions semblent valoir autant que les faits, il devient difficile de créer un véritable lien entre les personnes. Nous cherchons à convaincre plutôt qu'à réfléchir ensemble. Nos échanges ressemblent souvent davantage à des débats qu'à de véritables dialogues. Nous préférons parler plutôt qu'écouter ; nous prenons rarement le temps d'interroger réellement l'autre. Et admettre que l'on ne sait pas quelque chose paraît presque impossible. Et si vous saviez, en toute circonstance, poser LA question, celle qui ouvre une vraie conversation ? En s'inspirant de Socrate et d'autres penseurs, Elke Wiss vous révèle comment faire. Cet ouvrage est un guide philosophique vivant, riche en conseils et en exercices, pour apprendre à susciter des échanges qui surprennent, font réfléchir et créent du lien, tout en vous aidant à mieux vous connaître.

Par Elke Wiss
Chez Guy Trédaniel Editions

|

Auteur

Elke Wiss

Editeur

Guy Trédaniel Editions

Genre

Notions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Socrate en baskets par Elke Wiss

Commenter ce livre

 

Socrate en baskets

Elke Wiss

Paru le 18/06/2026

280 pages

Guy Trédaniel Editions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782813236654
9782813236654
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.