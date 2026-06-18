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Histoire de la littérature en 60 cartes mentales et en audio

Stéphanie Aouate, Marion Duvernoy

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Toute la littérature fraçaise en cartes mentales et en audio, pour apprendre autrement ! Du Moyen-Age au XXe siècle : - Les formes et les genres littéraires expliqués - Les oeuvres majeures - Les dates et les citations clés - Les portraits de 60 écrivains incontournables Pour chaque fiche : - une carte mentale illustrée - une explication audio détaillée Une approche novatrice et efficace pour les lycéens en prévision du Bac, les étudiants en prépa littéraire et en Lettres ainsi que les candidats aux concours (CAPES et fonction publique).

Par Stéphanie Aouate, Marion Duvernoy
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

Stéphanie Aouate, Marion Duvernoy

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Histoire littéraire

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Histoire de la littérature en 60 cartes mentales et en audio

Stéphanie Aouate, Marion Duvernoy

Paru le 18/06/2026

192 pages

De Boeck supérieur

16,90 €

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