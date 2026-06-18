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Acadie et Provinces maritimes

Benoît Prieur

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Guide complet de l'Acadie et des provinces maritimes du Canada, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse et Ile du Prince Edouard : culturel et pratique, avec les plus beaux sites, itinéraires et adresses. Les provinces maritimes canadiennes, soit le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse et l'Ile-du-Prince-Edouard, forment une région pittoresque qui conjugue la splendeur de milliers de kilomètres de paysages côtiers à de riches traditions locales et à un art de vivre fascinant. Il y a, dans ces provinces, certains des plus beaux sites naturels de l'est du continent américain. Ce coin de pays, c'est aussi celui des Acadiens, peuple chaleureux et courageux qui, malgré les affres de l'histoire, reste fidèlement attaché à ses origines françaises. Le guide Ulysse Acadie et Provinces maritimes, le plus complet à couvrir cette région, décrit, dans une dynamique mise en page en couleurs agrémentée de splendide photographies, tous les attraits incontournables en plus de proposer d'innombrables suggestions de lieux d'hébergement, de sorties et de restaurants où déguster les meilleures spécialités locales. Les activités de plein air y occupent aussi une place de choix. Le tout accompagné par une trentaine de cartes très précises pour mieux y organiser ses déplacements et découvertes.

Par Benoît Prieur
Chez Ulysse

|

Auteur

Benoît Prieur

Editeur

Ulysse

Genre

Grèce

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Acadie et Provinces maritimes

Benoît Prieur

Paru le 18/06/2026

288 pages

Ulysse

24,99 €

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