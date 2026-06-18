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Fabuleux Ontario

Pascale Couture

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Découvrez la province canadienne de l'Ontario et ses attraits : Toronto, Ottawa, les Mille-Iles, Sandbanks, la baie Georgienne, la péninsule du Niagara. Suggestions d'itinéraires, listes thématiques. Ce guide tout en couleurs vous dévoile une véritable odyssée visuelle aux quatre coins de l'Ontario. Il met en lumière tous les attraits des diverses régions de cette province canadienne établie aux abords des Grands Lacs, incluant ses grandes villes, ses villages de charme, ses grands parcs et autres sites naturels et paysages aux horizons illimités. Fabuleuse Ontario vous fera découvrir tous les trésors de la plus peuplée des provinces du Canada : l'entreprenante et multiculturelle Toronto, métropole du pays ; la capitale fédérale, Ottawa, et ses nombreux musées ; les puissantes chutes du Niagara ; les routes des vins de la péninsule du Niagara et du Prince Edward County ; les splendides régions des Mille-Iles, de Sandbanks et de la baie Georgienne ; la grande nature protégée du vaste parc Algonquin et plus encore. Le guide propose aussi des listes pour vivre le meilleur de l'Ontario selon ses intérêts, un solide portrait historique et culturel de la province, des cartes géographiques claires et précises et des suggestions d'itinéraires. Fabuleuse Ontario vous accompagnera dans la planification de votre parcours et tout au long de votre voyage, puis vous remémorera un séjour de rêve.

Par Pascale Couture
Chez Ulysse

|

Auteur

Pascale Couture

Editeur

Ulysse

Genre

Canada

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Fabuleux Ontario

Pascale Couture

Paru le 18/06/2026

256 pages

Ulysse

28,99 €

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