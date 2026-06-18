Last Rites

" Si je pouvais tout recommencer, est-ce que je changerais quelque chose ? Putain, non. Sobre, clean, raisonnable ? Je n'aurais jamais été Ozzy. Je suis pas fait pour la normalité. Ozzy, c'est le chaos, le bruit, la légende. " MARI. PERE. GRAND-PERE. ICÔNE. 1948-2025. En 2018, à 69 ans, Ozzy Osbourne commence une tournée d'adieu triomphale. Les salles sont pleines à craquer, la presse est dithyrambique. Le parrain du metal prouve qu'il est toujours là, et qu'il n'a rien perdu de son panache. Puis vient la chute. Littéralement. En quelques semaines, Ozzy passe d'une banale infection à une quasi-paralysie. Fini les tournées. Fini la scène. Fini Ozzy ? Peut-être. Ces mémoires sont le récit brut, drôle, tragique, déjanté et empreint d'humanité d'une descente aux enfers, et de la résurrection inattendue qui a suivi. Ozzy y raconte tout : sa maladie, ses excès, son amour indestructible pour Sharon, les enfants, les bastons, les frasques, Black Sabbath, les tournées, et ce qu'il a fallu d'acharnement et de rage pour remonter sur scène une dernière fois ; et donner à la légende du Prince des Ténèbres sa plus belle conclusion.