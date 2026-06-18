La Camargue célèbre la puissance du livre-objet, à la fois oeuvre d'art et témoin de mémoire. Chaque édition de cette nouvelle collection est confiée à un photographe de renommée internationale, invité à poser son regard ; un auteur des éditions Gallimard y appose sa plume. Le résultat est un voyage visuel et sensible, à la croisée du documentaire et du poétique. Cette rencontre entre un photographe et une voix littéraire reconnue donne naissance à un regard croisé sur une ville ou un territoire, où images et texte se répondent sans jamais se subordonner. La Camargue, une rencontre entre Mathieu Salvaing et Sylvain Prudhomme. Matthieu Salvaing, photographe français basé à Paris, parcourt le monde depuis plus de vingt ans. Son travail, centré sur la photographie architecturale et de design, lui a permis de collaborer avec des figures majeures comme Oscar Niemeyer et de photographier des lieux mythiques, des châteaux d'Ecosse aux villas brutalistes d'Acapulco. Passionné par l'humain et les voyages, il explore également le reportage, les portraits et le lifestyle, tout en documentant des projets personnels, comme la reconstruction des villes du sud du Liban et l'architecture vernaculaire africaine. Sylvain Prudhomme est un écrivain français édité chez Gallimard, dont l'oeuvre mêle fiction, reportage et réflexion sur la mémoire, l'exil et l'identité. Ancien agrégé de lettres modernes, il a vécu une partie de son enfance en Afrique, ce qui a profondément marqué son écriture. Son premier roman, Les Matinées d'Hercule (Serpent à plumes 2007), ouvre la voie à une série d'oeuvres reconnues, telles que Là, avait dit Bahi (L'Arbalète, Gallimard, 2012), qui lui vaut le prix Louis Guilloux, et Par les routes (L'Arbalète, Gallimard, 2019), couronné par le Prix Femina.