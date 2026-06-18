"Parce que les hommes ont souvent fait un usage mauvais de ce qu'ils appelaient leur liberté, nous en voyons aujourd'hui qui sont tentés de renoncer à cette liberté : le succès des dictatures en politique n'a d'autre cause que la fatigue d'hommes incapables de se gouverner eux-mêmes et qui abdiquent de leurs responsabilités entre les mains d'un plus fort qu'eux". Suzanne de Diétrich Ces mots de Suzanne de Diétrich sont extraits de son avant-propos à son livre Hommes Libres publié en 1957. L'Association De Dietrich a trouvé utile en cette année 2026 de partager les réflexions sur la liberté d'une chrétienne engagée et éclairée, parce qu'elles raisonnent fortement et justement avec notre époque. Cette réédition fait écho à la réédition, chez le même éditeur, de La Croix en 2025. Isabelle Gerber souligne dans sa préface la pertinence de relire Suzanne de Diétrich : "Son analyse s'avère pertinente pour notre époque troublée où la tentation de confier son destin à des gouvernants, partis ou idéologies sans foi ni loi, existe bel et bien. Que cette mise en garde nous soit salutaire ! " Avec une préface de Isabelle Gerber Pasteure et présidente de l'Union des Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine Un livre édité à l'initiative de et en partenariat avec l'Association De Dietrich