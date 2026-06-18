Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Hommes libres

Dietrich suzanne De, Suzanne de Diétrich

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Parce que les hommes ont souvent fait un usage mauvais de ce qu'ils appelaient leur liberté, nous en voyons aujourd'hui qui sont tentés de renoncer à cette liberté : le succès des dictatures en politique n'a d'autre cause que la fatigue d'hommes incapables de se gouverner eux-mêmes et qui abdiquent de leurs responsabilités entre les mains d'un plus fort qu'eux". Suzanne de Diétrich Ces mots de Suzanne de Diétrich sont extraits de son avant-propos à son livre Hommes Libres publié en 1957. L'Association De Dietrich a trouvé utile en cette année 2026 de partager les réflexions sur la liberté d'une chrétienne engagée et éclairée, parce qu'elles raisonnent fortement et justement avec notre époque. Cette réédition fait écho à la réédition, chez le même éditeur, de La Croix en 2025. Isabelle Gerber souligne dans sa préface la pertinence de relire Suzanne de Diétrich : "Son analyse s'avère pertinente pour notre époque troublée où la tentation de confier son destin à des gouvernants, partis ou idéologies sans foi ni loi, existe bel et bien. Que cette mise en garde nous soit salutaire ! " Avec une préface de Isabelle Gerber Pasteure et présidente de l'Union des Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine Un livre édité à l'initiative de et en partenariat avec l'Association De Dietrich

Par Dietrich suzanne De, Suzanne de Diétrich
Chez La Nuée bleue

|

Auteur

Dietrich suzanne De, Suzanne de Diétrich

Editeur

La Nuée bleue

Genre

Témoins

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hommes libres par Dietrich suzanne De, Suzanne de Diétrich

Commenter ce livre

 

Hommes libres

Dietrich suzanne De, Suzanne de Diétrich

Paru le 18/06/2026

126 pages

La Nuée bleue

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782716510400
9782716510400
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.