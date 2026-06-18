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Mon gros livre de gommettes et coloriages

Collectif, Vanessa Vautier

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Des décors à compléter avec des grandes gommettes colorées et d'adorables coloriages : un bel album silhouetté idéal pour s'amuser à partir de 3 ans. Un bel album silhouetté au contenu riche : des coloriages aux touches colorées et des gommettes pour compléter les 16 pages de décors. Les gommettes sont repositionnables à l'infini pour permettre aux petits d'exercer leur motricité fine. Un livre porté par les illustrations de Vanessa Vautier particulièrement adaptées aux enfants de 3 ans. Chaque page invite à l'apprentissage et à la créativité, rendant le temps de jeu à la fois amusant et enrichissant.

Par Collectif, Vanessa Vautier
Chez Hemma

|

Auteur

Collectif, Vanessa Vautier

Editeur

Hemma

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Mon gros livre de gommettes et coloriages

Collectif, Vanessa Vautier

Paru le 02/07/2026

44 pages

Hemma

6,95 €

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Scannez le code barre 9782508064203
9782508064203
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