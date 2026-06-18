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La faim des dieux

John Gwynne

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Lik-Rifa, la déesse-dragonne de la légende, a été libérée de sa prison éternelle. Elle prépare maintenant une nouvelle ère de conquêtes et de sang. Tandis qu'Orka poursuit la traque de son fils disparu, la Confrérie du Sang déferle vers le sud dans une course désespérée pour sauver l'une des leurs, et Varg fait ses premiers pas sur le chemin de la vengeance. Elvar a juré d'accomplir son serment de sang et de sauver un prisonnier des griffes de Lik-Rifa et de ses disciples nés-du-dragon, mais elle doit d'abord persuader les Chiens de Guerre de la suivre. Pourtant, même la puissance de la Confrérie du Sang et des Chiens de Guerre ne peut rivaliser avec une déesse-dragonne. Leur seul espoir réside dans les sombres écrits de la déesse enchaînée, un livre de magie interdite qui a le pouvoir de ressusciter le dieu-loup Ulfrir et de déclencher une bataille qui ébranlera les fondations du monde.

Par John Gwynne
Chez Leha Editions

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Auteur

John Gwynne

Editeur

Leha Editions

Genre

Fantasy

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La faim des dieux

John Gwynne trad. Thomas Bauduret

Paru le 18/06/2026

792 pages

Leha Editions

11,90 €

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