Porté par Google, Flutter permet de créer des applications modernes, performantes et natives pour Android, iOS, Web et desktop à partir d'un seul code source. Cet ouvrage accompagne les développeurs, débutants comme avancés, dans toutes les étapes du développement : de l'installation à la publication, avec des projets concrets pour passer de la théorie à la pratique. Ce livre propose une immersion complète dans le monde de Flutter, de son installation à la publication d'applications complètes. Il couvre tous les aspects du développement multiplateforme : widgets, interfaces Material/Cupertino, gestion des états, bases de données, APIs, authentification, Firebase, et plus encore. Grâce à un fil conducteur pédagogique et des projets concrets en fin d'ouvrage, le lecteur développe pas à pas une expertise opérationnelle. C'est à la fois un manuel d'apprentissage et une référence pratique durable.