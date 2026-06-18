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Géopolitique des fruits et légumes

Sébastien Abis

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S'intéresser aux fruits et légumes et à leur dimension géopolitique, c'est comprendre l'évolution des enjeux liés à la sécurité alimentaire. En effet, ceux-ci permettent de saisir ce qui se joue à travers les initiatives stratégiques déployées dans le monde, entre réalités géographiques et climatiques d'un côté, et déterminations commerciales et ambitions diplomatiques de l'autre. Des clichés à la réalité, cet ouvrage nous parle de lieux, de faits et de chiffres pour nous aider à prendre toute la mesure de l'importance de l'agriculture maraîchère sur la scène internationale, en Europe et en France. Sous la direction de Sébastien Abis, spécialiste incontesté, les auteurs proposent 40 fiches documentées pour cerner les défis de ce secteur. L'ensemble est illustré de cartes et de graphiques.

Par Sébastien Abis
Chez Eyrolles

|

Auteur

Sébastien Abis

Editeur

Eyrolles

Genre

Géopolitique

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Géopolitique des fruits et légumes

Sébastien Abis

Paru le 18/06/2026

Eyrolles

19,90 €

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Scannez le code barre 9782416021947
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