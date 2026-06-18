Communiquer comme un pro sur LinkedIn

Dans ce livre, vous trouverez la méthode pour construire votre stratégie de communication sur LinkedIn, qui vous permettra de profiter de tout le potentiel que le réseau a à vous offrir sur le plan professionnel. Que ce soit pour trouver de nouveaux clients, garder le lien avec vos clients actuels et vos prospects, travailler votre visibilité et votre notoriété, vous positionner comme une référence dans votre secteur d'activité, trouver des partenaires, des talents, diffuser votre image de marque et mettre en avant votre personnalité, vous trouverez dans ce livre toutes les méthodes que vous pourrez mettre en place pour atteindre vos objectifs professionnels. Vous pourrez adapter ces méthodes à votre activité, à votre marché, à vos offres et services, à vos cibles, mais également aux messages que vous souhaitez transmettre. Vous pourrez également définir l'identité que vous souhaitez véhiculer pour établir une communication efficace et personnalisée, ainsi qu'une stratégie au service de votre entreprise, de votre business ou de votre carrière.